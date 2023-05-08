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Канчельскис: иногда арбитры РПЛ во время матча сходят с ума, понять их логику невозможно

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Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис оценил уровень работы судей в текущем сезоне Российской премьер-лиги.
Фото: ФК "Пари НН"
- В нынешнем сезоне судьи допускают чересчур много грубых ошибок. Судейский корпус вроде ведет какую-то там работу по улучшению качества работы арбитров, но результата не видно. Пока судейство - болевая точка нашего чемпионата. Иногда арбитры во время матча в буквальном смысле сходят с ума. Ты пытаешься понять их логику, но это сделать невозможно. Они все ужасно боятся, работают с испуганными глазами. Для такой работы надо уметь брать на себя ответственность. Больше половины наших судей просто профнепригодны, - передает слова Канчельскиса "РБ Спорт".

7 мая 2023 года на расположенной в Санкт-Петербурге "Газпром Арене" состоялся центральный матч 26 тура Российской премьер-лиги между местным "Зенитом" и московским "Спартаком". Сине-бело-голубые одержали победу над своим принципиальным соперником со счетом 3:2, заработали 64 очка и гарантировали себе пятый подряд чемпионский титул по итогам сезона-2022/2023.

Арбитр Павел Кукуян, обслуживавший игру "Зенита" и "Спартака" в Санкт-Петербурге в качестве главного рефери, попал под критику сторонников красно-белых из-за нескольких судейских решений в спорных ситуациях. Ранее в последних турах РПЛ произошло несколько судейских скандалов, самым громким из которых стала работа главного рефери Романа Галимова и ВАР Ивана Сиденкова в матче 24 тура "Пари НН" - "Крылья Советов" (2:1).

Галимово судейство. Гендиректор «Крыльев Советов» Андреев подал в отставку из-за работы рефери в игре с «Пари НН»


РПЛ Канчельскис
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