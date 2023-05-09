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Агент Набабкина прокомментировал информацию о продлении контракта с ЦСКА до конца сезона-2023/24

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Арсен Минасов, агент защитника ЦСКА Кирилла Набабкина, прокомментировал слухи о возможном продлении сотрудничества между "армейцами" и 36-летним футболистом до лета 2024 года.
Фото: ПФК ЦСКА
– Ничего не могу сказать по этому поводу, – приводит слова Минасова "Евро-Футбол.Ру".

Сегодня журналист Иван Карпов у себя в Telegram-канале сообщил, что ЦСКА и Кирилл Набабкин с высокой долей вероятности пролонгируют трудовое соглашение, истекающее грядущим летом. Новый контракт будет действовать до конца сезона-2023/24. Отмечалось, что помешать достигнутым договоренностям могут только форс-мажорные обстоятельства в заключительных турах чемпионата России.

36-летний Набабкин стал игроком ЦСКА зимой 2009 года. С тех пор защитник неизменно выступает за "армейцев". Следующий сезон может стать для него четырнадцатым подряд в стане красно-синих. В 28 играх нынешнего сезона на счету Набабкина единственный гол.


ЦСКА Набабкин
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