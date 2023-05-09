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Чанов: ЦСКА нужно продлить контракт с Набабкиным. Он несет в себе заряд команды-победителя

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Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился своими соображениями по поводу ситуации с контрактом Кирилла Набабкина.
Фото: "Чемпионат"
- Я только за продление контракта с Кириллом Набабкиным. Он несет в себе заряд команды-победителя. Разбрасываться такими игроками будет неправильно. Набабкин всегда выручает. У него огромный опыт и хорошее понимание игры. Такого дядьку желательно иметь в команде, - приводит мнение Чанова "Чемпионат".

Российский футболист Кирилл Набабкин, играющий на позиции крайнего защитника, пополнил состав ЦСКА в декабре 2009 года. Россиянин провел за столичный коллектив 299 игр. В них он сумел забить 5 голов. Также к забитым мячам защитник приплюсовал еще 10 голевых пасов. В этом сезоне Кирилл провел в футболке армейского клуба 28 игр, в которых забил 1 гол. Трудовой договор Кирилла с московским клубом рассчитан до донца июня 2023 года. Сегодня СМИ сообщили о том, что руководство ЦСКА приняло решение пролонгировать соглашение с игроком еще на один год. В сентябре Набабкину исполнится 37 лет. ЦСКА после 26 туров российского чемпионата располагается на 2-й позиции, опережая идущий на сточку ниже "Ростов" на 1 турнирный балл.


Набабкин ЦСКА Чанов
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