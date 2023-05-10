- Всегда говорил и говорю, что нужно хорошо делать свою работу, а потом уже придут деньги; если же думать только о деньгах, то ничего не получится. Понимаю, что деньги - важный ресурс для жизни. Но мне нужно понять для начала цели клуба в ближайшие два-три года, его философию. Если бы я хотел только деньги, то ушел бы зимой в "Краснодар". Топ-клуб, красивый стадион, прекрасная академия, зарплата намного больше, чем здесь, в "Оренбурге".
Напомним, прошедшей зимой СМИ сообщали об интересе "Краснодара" к кандидатуре главного тренера Марцела Лички. 45-летний чешский специалист тогда ответил краснодарскому клубу отказом.
Личка возглавляет "Оренбург" с августа 2020 года. Контракт специалиста с оренбургским клубом действует до 30 июня 2024 года. Чех вывел команду в Премьер-лигу по итогам сезона 21/22. В нынешнем сезоне "Оренбург" располагается в середине турнирной таблицы, занимая 8-ю строчку. За четыре тура до окончания чемпионата России оренбуржцы набрали 39 очков.
Источник: "СЭ"
Личка: если бы я хотел только деньги, то ушел бы зимой в "Краснодар"
Наставник "Оренбурга" Марцел Личка рассказал, почему не ушел в "Краснодар".
Фото: ФК "Оренбург"