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Личка: если бы я хотел только деньги, то ушел бы зимой в "Краснодар"

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Наставник "Оренбурга" Марцел Личка рассказал, почему не ушел в "Краснодар".
Фото: ФК "Оренбург"
- Всегда говорил и говорю, что нужно хорошо делать свою работу, а потом уже придут деньги; если же думать только о деньгах, то ничего не получится. Понимаю, что деньги - важный ресурс для жизни. Но мне нужно понять для начала цели клуба в ближайшие два-три года, его философию. Если бы я хотел только деньги, то ушел бы зимой в "Краснодар". Топ-клуб, красивый стадион, прекрасная академия, зарплата намного больше, чем здесь, в "Оренбурге".

Напомним, прошедшей зимой СМИ сообщали об интересе "Краснодара" к кандидатуре главного тренера Марцела Лички. 45-летний чешский специалист тогда ответил краснодарскому клубу отказом.

Личка возглавляет "Оренбург" с августа 2020 года. Контракт специалиста с оренбургским клубом действует до 30 июня 2024 года. Чех вывел команду в Премьер-лигу по итогам сезона 21/22. В нынешнем сезоне "Оренбург" располагается в середине турнирной таблицы, занимая 8-ю строчку. За четыре тура до окончания чемпионата России оренбуржцы набрали 39 очков.

Источник: "СЭ"


Личка Оренбург Краснодар
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