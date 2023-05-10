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Мелкадзе: в этом сезоне "Сочи" мог повторить успех 2022 года, но мы не сумели наладить игру в обороне и в атаке

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Форвард "Сочи" Георгий Мелкадзе считает, что в следующем сезоне клубу по силам завоевать серебро РПЛ, тем самым повторив успех 2022 года.
Фото: ФК "Сочи"
"В "Сочи" уже думают о следующем сезоне? Не знаю. Лично я думаю о следующей игре. Но считаю, что в следующем сезоне мы можем повторить успех 2022 года. Почему нет? Да и в этом сезоне могли - просто надо было что-то наладить в обороне и в атаке. Но мы не справились с этой задачей", - цитирует Мелкадзе "Чемпионат".

Напомним, по итогам прошлого сезона "Сочи" завершил чемпионат на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, завоевав серебряные медали первенства России. В текущем сезоне сочинцы занимают десятое место по итогам 26 туров. Команда набрала 34 очка. В последнем матче "барсы" разгромно уступили на выезде московскому "Локомотиву" (3:0). В рамках 27-го тура российской Премьер-лиги южане примут "Ростов". До окончания турнира "Сочи" предстоит также сыграть с "Пари Нижний Новгород", "Зенитом" и "Уралом".


Мелкадзе Сочи
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