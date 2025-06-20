«Большая вероятность есть. Он может уехать во «Фламенго». Бразильцы легко могут платить зарплату до 3 млн долларов. Они говорят, что у них даже 4 млн есть зарплата. Соответственно, если он на 2,5… Он в «Спартаке» получает меньше. Конечно, он может начать капризничать и вернуться в Латинскую Америку», - сказал Гурцкая в программе «Это футбол, брат».
Ранее появилась информация, что «Фламенго» заинтересован в покупке Барко.
В минувшем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 36 матчах за «Спартак» во всех турнирах, забив 14 голов. Также на счету Барко десять результативных передач.
Контракт аргентинца с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 14,3 млн евро.
По итогам сезона-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков.
Гурцкая: есть большая вероятность, что Барко может уехать во "Фламенго"
Футбольный менеджер Тимур Гурцкая оценил вероятность ухода из московского «Спартака» полузащитника Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"