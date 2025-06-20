"Если "Торпедо" не сможет принять участие, то по логике должен играть "Оренбург". Но давайте сначала дождемся решения, что будет с "Торпедо", - приводит слова Медведева "Матч ТВ".
Ранее стало известно о начале уголовного процесса в отношении владельца "Торпедо" Леонида Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова. Руководство столичной команды обвиняют в оказании влияния на результат матча 33-го тура Первой лиги "Торпедо" - "Сочи" (1:0).
Глава "Зенита" Медведев: если "Торпедо" не сможет принять участие в РПЛ, должен играть "Оренбург"
Председатель правления санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался о возможном снятии столичного "Торпедо" с РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"