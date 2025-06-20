- Уход Николича из ЦСКА - немного странная ситуация. Но нужно быть внутри команды, чтобы понимать точные причины, я уже болельщик. А как болельщик я на него не обижен, - передаёт слова Набабкина "Чемпионат".
В предыдущем сезоне-2024/2025 ЦСКА под руководством серба Марко Николича завоевал бронзовые медали Российской премьер-лиги и Кубок России. После его завершения специалист принял решение покинуть российский клуб.
Набабкин: уход Николича из ЦСКА - странная ситуация
Экс-защитник ЦСКА Кирилл Набабкин оценил уход из команды после завершения сезона-2024/2025 сербского главного тренера Марко Николича.
Фото: ПФК ЦСКА