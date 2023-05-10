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Даса - о мотивации в отсутствие еврокубков: нас не нужно мотивировать, нам за это платят

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Защитник московского "Динамо" Эли Даса рассказал, что футболисты не нуждаются в дополнительной мотивации в отсутствие еврокубков.
Фото: ФК "Динамо"
"Как находить мотивацию, когда нет еврокубков? Не думаю, что футболистам нужно искать мотивацию. Даже когда ты маленький мальчик, играющий на улице. Нас никому не нужно мотивировать. Нам за это платят. У нас есть возможность играть при поддержке фанатов. Мотивацию искать не нужно", - приводит слова Дасы "СЭ".

Столичное "Динамо" после 26 проведенных туров располагается на седьмой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги. За четыре тура до окончания текущего розыгрыша первенства России в активе москвичей 42 набранных очка. От "Ахмата", замыкающего топ-5, "Динамо" отделяет всего один балл. В оставшихся поединках "бело-голубые" сыграют с грозненским "Ахматом", "Торпедо", "Локомотивом" и "Оренбургом". С февраля 2022 года российские клубы отстранены от участия в еврокубках.


Даса Динамо
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