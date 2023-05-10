- Как профессионал могу сказать, что шоу Слуцкого и Дзюбы — низкопробная работа. И одного и другого. Как можно позволять себе такое? Вы работаете на аудиторию. Вас смотрят женщины и дети, а вы материтесь. Как гопники себя ведете! Это позор. Позор для нашего футбола и общества, что у нас такие представители, - приводит мнение Орлова Sport24.
Артем Дзюба и Леонид Слуцкий являются ведущими популярного шоу "Ну так нельзя", где вместе с приглашенными гостями обсуждают различные моменты в карьере, используя нецензурную лексику. Шоу вызвало неоднозначную реакцию среди футбольной общественности. При этом оно собирает большое количество просмотров.
Примечательно, что в данный момент Слуцкий находится без работы. В ноябре 2022 года он покинул "Рубин" из Казани, с который в прошлом сезоне покинул РПЛ, заняв 15-е место. Леонид часто появляется в различных развлекательных передачах. Дзюбы же продолжает играть в футбол и этой зимой вернулся в РПЛ, подписав контракт с "Локомотивом". За 11 игр в составе московского коллектива россиянин забил 8 гол и отдал 4 голевых паса. Контракт воспитанника "Спартака" с красно-зелеными рассчитан до лета этого года. В эти выходные "Локомотив" проведет поединок 27-го тура РПЛ. В соперниках "Крылья Советов" из Самары.
Орлов – о шоу Дзюбы и Слуцкого: позор для нашего футбола и общества, что у нас такие представители
Телекомментатор Геннадий Орлов критически отозвался о шоу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого.
Фото: РИА Новости