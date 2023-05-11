- Стычки между игроками "Динамо" во время матчей? Проблем нет, это эмоции. Конечно, в игре нельзя так делать, как сделал Антон Шунин со Скопинцевым. Но они, вы сами видели, помирились, все хорошо. Это лишний раз показывает, что нам небезразличен футбол.
Во время одного из последних матчей "Динамо" между голкипером Антоном Шуниным и защитником Дмитрием Скопинцевым вспыхнул конфликт, который был близок к тому, чтобы перерасти в драку. Вратарь ударил своего одноклубника по лицу, пытаясь оттолкнуть его после словесной перепалки. В конфликт быстро вмешался капитан "Динамо" Даниил Фомин, уладивший разногласия. В следующем матче Шунин также вступил в конфликт со своими одноклубники, но обошелся без рукоприкладства.
Источник: Sport24
Сазонов: стычки между игроками "Динамо" во время матчей? Проблем нет, это эмоции
Защитник "Динамо" Саба Сазонов прокомментировал стычки между игроками бело-голубых во время матчей.
Фото: "Чемпионат"