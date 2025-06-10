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Sport Baza: Черчесов возможный кандидат на пост главного тренера ЦСКА

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов провёл встречу с председателем совета директоров ЦСКА Максимом Орешкиным.
Фото: GETTY IMAGES
По информации Sport Baza, Черчесов навестил Орешкина, который также занимает пост заместителя руководителя Администрации Президента. О деталях беседы не сообщается, как и о том, обсуждалась ли возможная работа Черчесова в армейском клубе. Однако факт встречи может свидетельствовать о включении специалиста в список потенциальных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА.

В январе 2025 года Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Под его руководством команда проиграла все шесть матчей Лиги наций с общим счётом 0:15.

Ранее Черчесов работал с различными клубами Российской Премьер-Лиги, включая «Динамо», «Амкар», «Спартак» и «Терек». Его наивысшим достижением в качестве тренера клуба РПЛ было второе место со «Спартаком» в 2007 году.

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