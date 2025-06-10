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Генич — о хет-трике Гладышева в ворота Беларуси: можно считать, он уже прошёл просмотр у Карпина для "Динамо"

Комментатор Константин Генич прокомментировал выступление нападающего сборной России Ярослава Гладышева, оформившего хет-трик в ворота сборной Беларуси перед перерывом в товарищеском матче.
Фото: РФС
«Наши хорошо играют. Гладышев, можно считать, уже прошёл просмотр у Карпина для «Динамо», — написал Генич в Telegram-канале.

Ранее в СМИ были новости, что Карпин согласовал с клубом трёхлетний контракт и получил разрешение РФС на совмещение работы в «Динамо» и сборной России. Ожидается, что официальное объявление о назначении 56-летнего специалиста состоится в период с 11 по 15 июня. Первая тренировка под его руководством запланирована на 16 июня.

Напомним, что 1 мая, московское «Динамо» объявило об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев. Под его руководством команда уже провела четыре матча, добившись трех побед и 1 раз проиграв.

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