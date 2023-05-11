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Мостовой: не знаю, что произошло с "Миланом" в первые 15 минут. Шансов у них теперь практически нет

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Экс-полузащитник испанской "Сельты" Александр Мостовой оценил шансы "Милана" на выход в финал Лиги чемпионов после поражения в первом матче 1/2 финала от "Интера" (0:2).
Фото: "Чемпионат"
– Матч был равным. Я фаворита не видел в игре и предполагал, что будет ничья. Да, "Интер" сейчас в более предпочтительной форме, а у "Милана" важнейшая потеря – Леау. Но это давало "Интеру" небольшой перевес.

Начало матча получилось обескураживающим. Не знаю, что произошло с "Миланом". Они в стартовые 15 минут ни разу не перешли центр поля, у них ничего не получалось. Шансов у "Милана" теперь практически нет. Не думаю, что он выиграет с разницей два мяча, хотя бывает всякое, – приводит слова Мостового "Евро-Футбол.Ру".

Накануне во втором полуфинальном матче текущего розыгрыша Лиги чемпионов "Интер" одержал победу над "Миланом" в дерби со счетом 2:0. "Нерадзурри" сняли все вопросы о победителе уже в стартовые 11 минут, дважды огорчив голкипера "россонери" Майка Меньяна. Отличились боснийский нападающий Эдин Джеко и полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян. Ответная встреча состоится 16 мая на "Сан-Сиро".


Мостовой Интер Милан
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