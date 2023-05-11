- Знаем, что Ибрагим отстранен от основной команды и тренируется с дублем. Мы хорошо знаем Цаллагова - это качественный игрок. В конце сезона, если будет возможность пригласить его в наш клуб, мы этим воспользуемся. Но на данный момент разговоров не было, - передает слова Сиукаева Sport24.
Ранее появилась информация, что главный тренер "Сочи" Дмитрий Хохлов отстранил от работы с первой командой 32-летнего опорного полузащитника Ибрагима Цаллагова, который был переведен в дубль. Сообщалось, что причиной отстранения стал конфликт Цаллагова со словенским центральным защитником Ваней Дркушичем, а наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры хавбека является переход во владикавказскую "Аланию".
Гендиректор "Алании": если будет возможность пригласить Цаллагова из "Сочи" в наш клуб, мы этим воспользуемся
Генеральный директор "Алании" Руслан Сиукаев ответил на вопрос о возможности перехода к владикавказцам отстраненного от работы с командой опорного полузащитника "Сочи" Ибрагима Цаллагова.
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