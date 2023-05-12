Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
КАМАЗ
18:00
ШинникНе начат

Дюрица - о своем отстранении в "Локомотиве" по решению Семина: это было тяжелое время

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-защитник "Локомотива" Ян Дюрица рассказал, как бывший главный тренер Юрий Семин отстранил его от тренировок с командой.
Фото: Getty Images
- Помню, как вернулся после чемпионата мира, приехал на базу "Локомотива" и уже переоделся, чтобы пойти на тренировку. А Семин сказал, что не хочет видеть меня в команде, поэтому тренироваться я не буду и могу уходить с поля. Я потом приехал на стадион и занимался индивидуально два или три месяца. Это было тяжелое время.

Дюрица играл за "Локомотив" с 2010 по 2016 год. Всего за железнодорожников защитник сыграл 150 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В составе "Локомотива" Дюрица выиграл Кубок России. Также за свою карьеру словацкий футболист успел поиграть за раменский "Сатурн", немецкий "Ганновер" и турецкий "Трабзонспор". Завершил свою профессиональную игровую карьеру в 2019 году. Последней командой Дюрицы была пражская "Дукла".

Источник: "Спорт-экспресс"


Дюрица Локомотив Семин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Ротенберг и Айдамиров избраны от РПЛ в Исполком РФС, Александр Медведев снял свою кандидатуру
Суперфинал Кубка России могут перенести из "Лужников" 3
Бушманов: не помню, чтобы "Спартаку" весной хоть один матч дался легко. У "Химок" будет максимальная мотивация
Дюрица - о своем отстранении в "Локомотиве" по решению Семина: это было тяжелое время 1
Воспитанник "Спартака" Каракин скончался в больнице после автомобильной аварии в Москве 10
"Спартак" готов продать защитника Классена. Им интересуются российские клубы 2
Мбаппе - французским СМИ: не мешайте мое имя в своих салатах и проверяйте свои источники
Экс-футболист "Спартака" разбил свой спорткар во время ночных уличных гонок в Москве 3
Дюрица: когда "Локомотив" подписал Дзюбу, я сразу понял: это очень хороший шаг
Озбилиз: постоянные обсуждения трансфера в "Челси" сильно давят на Захаряна
Уткин - о матче "Ювентус" - "Севилья": Макс Аллегри - пустая трата денег
Бывший главный тренер сборных Аргентины и Чили Бьелса возглавит Уругвай
«Зенит» оступится, а «Спартак» разгромит «Химки». Прогноз Rusfootball.info на 27-й тур РПЛ 17
"Ференцварош": клуб доволен работой Черчесова 2
Овечкин: я фанат "Барселоны" еще с детства. В 12 лет попросил папу купить мне футболки всех игроков на рынке в Испании 1