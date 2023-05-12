- Помню, как вернулся после чемпионата мира, приехал на базу "Локомотива" и уже переоделся, чтобы пойти на тренировку. А Семин сказал, что не хочет видеть меня в команде, поэтому тренироваться я не буду и могу уходить с поля. Я потом приехал на стадион и занимался индивидуально два или три месяца. Это было тяжелое время.
Дюрица играл за "Локомотив" с 2010 по 2016 год. Всего за железнодорожников защитник сыграл 150 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В составе "Локомотива" Дюрица выиграл Кубок России. Также за свою карьеру словацкий футболист успел поиграть за раменский "Сатурн", немецкий "Ганновер" и турецкий "Трабзонспор". Завершил свою профессиональную игровую карьеру в 2019 году. Последней командой Дюрицы была пражская "Дукла".
Источник: "Спорт-экспресс"
Дюрица - о своем отстранении в "Локомотиве" по решению Семина: это было тяжелое время
Экс-защитник "Локомотива" Ян Дюрица рассказал, как бывший главный тренер Юрий Семин отстранил его от тренировок с командой.
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