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Анохин: ЦСКА уже заработал в Кубке России 225 миллионов рублей, "Краснодар" - 112 миллионов, "Акрон" - 46 миллионов

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Генеральный директор ключевого спонсора Кубка России компании "Фонбет" Сергей Анохин рассказал о размере призовых, заработанных некоторыми клубами-участниками турнира.
Фото: ФК "Акрон"
- На данный момент из участников турнира больше всех заработал ЦСКА - 225 миллионов рублей. У "Урала" - 148 миллионов, а его соперник по второму финалу Пути регионов - "Краснодар" - гарантировал себе 112 миллионов. Победителю Суперфинала полагается еще более 75 миллионов. Конечно, в Пути РПЛ призовые весомее, но и в нижней сетке можно получить хорошие деньги. Яркий пример - питерская "Звезда", которой суммарно выплатили 11 миллионов рублей. Треть бюджета клуба! А "Акрон", дошедший до первого этапа финала Пути регионов, заработал в общей сложности 46 миллионов рублей, - цитирует Анохина "СЭ".

Московский ЦСКА стал первым участником Суперфинала текущего розыгрыша Кубка России, 3 мая победив на выезде екатеринбургский "Урал" со счетом 2:1 в ответной встрече финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) (счет по сумме двух матчей 3:2). "Шмели" не выбыли из турнира - 17 мая им предстоит встретиться на выезде с "Краснодаром" в рамках второго этапа финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов), победитель этого матча сыграет в решающем поединке за трофей против ЦСКА.

Тольяттинский "Акрон" стартовал в нижней сетке (Пути регионов) с 4 раунда турнира и выбил 7 соперников подряд, включая московские клубы "Торпедо", "Локомотив", "Динамо" и "Спартак". В матче первого этапа финала нижней сетки волжане уступили в гостях "Краснодару" в серии пенальти.


Кубок России ЦСКА Краснодар Урал Звезда Акрон Анохин
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