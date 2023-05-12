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Радимов – о гегемонии "Зенита": хотите выигрывать — тренируйтесь, играйте, покупайте качественных футболистов

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Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов поделился мыслями по поводу доминирования петербцржцев в российском первенстве.
Фото" Чемпионат"
- Нет интриги в чемпионате, потому что «Зенит» просто сильнее всех, и все. Другим нужно стремиться к "Зениту", а не питерскому клубу опускаться до остальных. Логично?! Хотите выигрывать — тренируйтесь, играйте, покупайте качественных футболистов или растите своих. Понятно, что все хотят равняться на лидера, - приводит мнение Радимова Sport24.

"Зенит" уже 5-й год подряд финиширует на 1-й строчке по итогам 30 туров РПЛ. Текущий сезон не стал исключением. Несмотря на то, что до конца чемпионата еще 4 тура, команды не имеют даже математических шансов догнать петербуржцев. Сейчас отрыв дружины Сергея Семака от второго места, на котором находится ЦСКА, составляет 13 турнирных баллов. Отметим, что невский клуб имеет самый дорогой состав в лиге (160 млн евро, данные Transfermarkt). Ближайшим конкурентом по дороговизне состава является столичный "Спартак", который стоит 89, 55 млн евро. Руководит "Зенитом" российский специалист Сергей Семак, который работает с клубом уже 5-й год. За это же время в "Спартаке" сменилось 7 тренеров. Последний раз до гегемонии "Зенита" чемпионом России становился "Локомотив" Юрий Семина. Это было в сезоне 2017/2018.


Радимов Зенит
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