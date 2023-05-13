- "Локомотиву" точно нужно продлевать контракт с Дзюбой на следующий сезон. Артем добавляет уверенности команде и играет неплохо, плюс у него есть еще желание поиграть. Также уверен, что он приносит пользу команде как на поле, так и вне его. На сколько лет надо продлевать Дзюбу? Это уже вопрос к руководству, как они считают нужным.
В августе 2023 года Дзюбе исполнится 35 лет. До этого, в конце июня, у нападающего истечет контракт с "Локомотивом". Переговоры о новом соглашении с командой, в которую Дзюба перешел только в феврале этого года, уже начались. Во время первой встречи между агентом нападающего и представителями московской команды были озвучены пожелания сторон по сроку контракта. Дзюба хотел бы подписать контракт по схеме "1+1", "Локомотив" это не устраивает, и железнодорожники настаивают на однолетнем контракте.
Источник: Metaratings
Тарасов: "Локомотиву" точно нужно продлевать контракт с Дзюбой. У него еще есть желание играть
Экс-полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов выступил за продление контракта с нападающим Артемом Дзюбой.
Фото: РИА Новости