По информации источника, армянский полузащитник даже не полетел с "Краснодаром" в Санкт-Петербург, где сегодня, 13 мая, состоится матч. Такое решение принял тренерский штаб краснодарцев. Сперцяну был предоставлен отдых в связи с напряженным графиком "быков", у которых через четыре дня важный матч с екатеринбургским "Уралом" в Кубке России.
Встреча "Зенита" и "Краснодара" начнется в 16:30 по московскому времени.
Источник: "РБ Спорт"
Сперцян не полетел с "Краснодаром" на матч с "Зенитом". Он готовится к игре с "Уралом" в Кубке
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян не поможет своей команде в матче 27-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: "Чемпионат"