- Опять же там начнут... Володька Быстров будет рассказывать, что я плачу и так далее, но так и есть – судьи ошибаются не в нашу пользу. Честно, раньше думал, что нас убивают, но сегодня понял, что некоторым судьям просто не хватает квалификации, и они не чувствуют ту грань, которую они могут позволить в каких-то моментах. Бывает, они теряют контроль над игрой, вот и все, - приводит комментарий Соболева телеграм-канал Севастиана Терлецкого.
"Спартак" сенсационно потерял очки в игре против одного из аутсайдера "Химок". На точный удар Мирзова своим голом отметился Соболев. Самый спорный эпизод произошел в концовке первых 45 минут встречи. Рефери из Калуги Евгений Кукуляк наказал спартаковца Даниила Денисова желтой карточкой, которая стала для него второй. Он покинул поле досрочно. Отметим, что практически все судейские эксперты отмечают, что калужанин сделал это ошибочно.
Примечательно, что сегодня ЭСК официально признала, что 2-й гол "Зенита" в ворота "Спартака" в предыдущем матче был засчитан ошибочно. Комиссия уточнила, что хавбек невского клуба Далер Кузяев не по правилам действовал против хавбека "Спартака" Романа Зобнина. Последние результаты (3 матча без побед) ухудшили турнирное положение москвичей. Сейчас они с 50 очками находятся на 4-й строчке. Их конкуренты в борьбе за серебро "Ростов" и ЦСКА имеют игры в запасе.
Соболев: опять Володька Быстров будет рассказывать, что я плачу, но судьи ошибаются не в нашу пользу
Российский центрфорвард "Спартака" Александр Соболев поделился своими мыслями по поводу судейства в матчах с московской командой.
Фото: "Чемпионат"