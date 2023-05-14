— В матче со "Спартаком" мы должны были взять три очка, но удалось взять только одно. У нас было много моментов. Понимаем, что нужно проводить именно такие игры в концовке сезона. Так же, как со "Спартаком", показывать желание, качество и результат, — цитирует Главчича Sport24.
Игра 27-го тура Российской Премьер-Лиги между "Химками" и "Спартаком" состоялась 13 мая 2023 года. Она завершилась ничейным результатом – 1:1. Подопечные Андрея Талалаева усилиями полузащитника Резиуана Мирзова на 23-й минуте вышли вперед. Команда Гильермо Абаскаля восстановила равновесие благодаря голу нападающего Александра Соболева, который отличился на 56-й минуте. В концовке первого тайма в составе красно-белых с поля был удален защитник Даниил Денисов.
В настоящее время на счету "Химок" 18 набранных баллов. Подмосковная команда располагается на 15-м месте в турнирной таблице, находясь в зоне вылета. От зоны стыковых матчей коллектив Талалаева отделяет 5 очков.
Полузащитник "Химок" Главчич: мы должны были взять три очка в игре со "Спартаком"
Футболист подмосковных «Химок» Неманья Главчич прокомментировал ничейную игру своей команды в 27-м туре чемпионата России по футболу со столичным "Спартаком" (1:1).
Фото: ФК "Химки"