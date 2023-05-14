Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
14:00
ЛокомотивНе начат
Динамо
16:30
АхматНе начат
Факел
19:00
Нижний НовгородНе начат
Сочи
19:00
РостовНе начат

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кубань
17:00
Динамо МхНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
16:00
Манчестер СитиНе начат
Арсенал
18:30
Брайтон энд ХоувНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эльче
17:15
АтлетикоНе начат
Эспаньол
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монца
16:00
НаполиНе начат
Ювентус
21:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
РБ Лейпциг
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
21:45
АнжеНе начат

Самсонов – о вылете "Торпедо": мы плохие футболисты

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Капитан столичного "Торпедо" Артем Самсонов отреагировал на вылет своей команды из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу.
Фото: РИА Новости
– Мы виноваты перед нашими болельщиками, они надеялись, что мы выполним задачу остаться в Премьер-Лиге. Надо было цепляться, в итоге сейчас перед ними стыдно. Но мы вернемся в Премьер-Лигу. Сейчас наступают лучшие времена в "Торпедо", клуб будет процветать. В следующем году "Торпедо" 100 лет, поэтому нужно возвращаться в РПЛ. Надежд мы не оправдали, не зацепились, значит, мы плохие футболисты, — цитирует Самсонова ТАСС.

13 мая 2023 года столичное "Торпедо" потерпело поражение от ЦСКА (0:3) в игре 27-го тура российского чемпионата. За три игры до завершения сезона на счету автозаводцев, которые занимают 16-ю строчку в турнирной таблице, осталось 13 набранных баллов. Таким образом, москвичи потеряли шансы на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге, так как их отставание от 14-го места (зона стыковых матчей), которое занимает "Пари НН", составляет 10 баллов.

Отметим, что "Торпедо" вышло в РПЛ по итогам предыдущего сезона. До этого последний раз московский клуб выступал в высшей лиге России восемь лет назад.


Торпедо Самсонов ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Бородюк ответил на вопрос о своем возможном возвращении в московское "Торпедо"
Мирзов: частая смена тренеров влияет на результат "Химок"
Клотет: моя настоящая работа с "Торпедо" начнется после 3 июня 1
Самсонов – о вылете "Торпедо": мы плохие футболисты
Быстров: мы не видим прежний "Спартак" с того момента, как Абаскалю дали новый контракт 3
Полузащитник "Химок" Главчич: мы должны были взять три очка в игре со "Спартаком"
Лидеры остаются при своих, "Родина" становится ближе к стыкам. Обзор 31-го тура Первой лиги
Первая лига - о вылете "Торпедо" из РПЛ: с возвращением, черно-белые!
Лукаку после дубля в ворота "Сассуоло": мы можем выиграть еще два трофея, у "Интера" все хорошо
Михаил Кержаков поддержал оскорбительную кричалку фанатов "Зенита" в адрес "Спартака" 9
Кузяев: нельзя устать от чемпионств, после победы в чемпионате больше не хочется занимать другое место
Каманцев о судействе Кукуляка в матче "Химки" - "Спартак": надеюсь, ВАР разрешат смотреть эпизоды с желтыми карточками 4
Бушманов: неоднозначный сезон "Спартака". Очень хорошее начало, но сейчас что-то сломалось 3
"Урарту" под руководством Гунько завоевал Кубок Армении
Ерохин: у нас была одна задача - добиться второй звезды на эмблеме "Зенита". Каждый внес свою часть