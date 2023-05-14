– Мы виноваты перед нашими болельщиками, они надеялись, что мы выполним задачу остаться в Премьер-Лиге. Надо было цепляться, в итоге сейчас перед ними стыдно. Но мы вернемся в Премьер-Лигу. Сейчас наступают лучшие времена в "Торпедо", клуб будет процветать. В следующем году "Торпедо" 100 лет, поэтому нужно возвращаться в РПЛ. Надежд мы не оправдали, не зацепились, значит, мы плохие футболисты, — цитирует Самсонова ТАСС.
13 мая 2023 года столичное "Торпедо" потерпело поражение от ЦСКА (0:3) в игре 27-го тура российского чемпионата. За три игры до завершения сезона на счету автозаводцев, которые занимают 16-ю строчку в турнирной таблице, осталось 13 набранных баллов. Таким образом, москвичи потеряли шансы на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге, так как их отставание от 14-го места (зона стыковых матчей), которое занимает "Пари НН", составляет 10 баллов.
Отметим, что "Торпедо" вышло в РПЛ по итогам предыдущего сезона. До этого последний раз московский клуб выступал в высшей лиге России восемь лет назад.
Самсонов – о вылете "Торпедо": мы плохие футболисты
Капитан столичного "Торпедо" Артем Самсонов отреагировал на вылет своей команды из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу.
Фото: РИА Новости