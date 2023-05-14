- Возвращение Юсуфа в Россию летом возможно. Почему нет? У нас остались очень хорошо воспоминания о времени, проведенном здесь. Так что мы рассмотрим любые предложения, - приводит комментарий агента Sport24.
Турецкий футболист Юсуф Языджи, играющий на позиции атакующего хавбека, в России защищал цвета ЦСКА. В майке столичного коллектива турок сыграл 12 встреч. В них он сумел забить 8 голов. Также в активе игрока 2 голевых паса. Летом 2022 года руководство армейского клуба приняло решение не выкупать Юсуфа и он вернулся в "Лилль". Оттуда Языджи снова отправился в аренду в турецкий "Трабзонспор". За турецкий клуб экс-армеец провел 20 игр, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист. В январе Языджи отпраздновал свое 26-летие. Минувшим летом СМИ приписывали интерес к турку со стороны "Зенита" из Санкт-Петербурга.
Агент: возвращение Языджи в Россию летом возможно. Мы рассмотрим любые предложения
Агент турецкого футболиста Юсуфа Языджи рассказал о том, что игрок может вернуться в Россию.
Фото: Sport24