- Я один из лучших форвардов в РПЛ? Я просто стараюсь хорошо работать, у нас отличная команда. Тренер нашел хороший подход к каждому, а перед собой я просто ставлю цель забивать как можно больше. Было бы мне интересно перейти в "Зенит" или "Спартак" после такого сезона? Почему нет? Конечно, мне было бы это интересно, если такие предложения поступят.
25-летний центральный нападающий из Кот-д'Ивуара присоединился к "Ахмату" в июле 2021 года в качестве свободного агента. Действующий контракт форварда с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Сайт Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость ивуарийца в полтора миллиона евро. В текущем сезоне игрок принял участие в 27 матчах за грозненский коллектив во всех турнирах, в которых отличился 13 забитыми мячами и одной голевой передачей. Конате занимает на данный момент седьмое место в бомбардирской гонке РПЛ.
Источник: "Чемпионат"
Конате: конечно, мне было бы это интересно перейти в "Зенит" или "Спартак"
Форвард "Ахмата" Мохамед Конате признался, что ему было бы интересно продолжить карьеру в "Зените" или "Спартаке".
Фото: "СЭ"