"Трансферные цели? Все в процессе. Бюджет уже обсуждали, он есть, но сколько именно - не скажу. Будем надеяться, что пара-тройка хороших приобретений летом состоится, если удастся договориться", - цитирует Андреева "РБ Спорт".
После 27 проведенных туров "Оренбург" расположился на восьмой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги. На счету оренбургского коллектива 39 набранных очков. До окончания текущего розыгрыша чемпионата России подопечные Марцела Лички сыграют на выезде с московским "Торпедо" и примут "Динамо". В ближайшем, 28-м, туре "Оренбург" встретится с новоиспеченным чемпионом - "Зенитом".
Спортивный директор "Оренбурга": если удастся договориться, летом будет пара-тройка хороших приобретений
Спортдиректор "Оренбурга" Дмитрий Андреев поделился информацией о трансферных целях клуба на летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Оренбург"