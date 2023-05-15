– В России болельщики критикуют футболистов за то, что мы зарабатываем незаслуженно много и играем при этом плохо? Без комментариев. Я не знаю, что сказать об этих людях. Пусть занимаются своими делами, ну или пускай пишут все что угодно. Футбольная карьера – большой труд. Футболист занимается своим делом 24/7, меня семья не видит по одиннадцать часов в день. Кто-то видит наш труд, а кто-то – нет, – приводит слова Антича "РБ Спорт".
За три тура до конца сезона подмосковные "Химки" располагаются на предпоследнем месте в таблице РПЛ и имеют низкие шансы сохранить прописку в элитном дивизионе. Отставание от зоны стыковых матчей, которую замыкает "Пари Нижний Новгород", насчитывает 5 очков. Впереди у команды Андрея Талалаева игры с "Ахматом", "Уралом" и "Пари НН". В ближайшем туре чемпионата России 20 мая химчане сыграют в Грозном против подопечных Сергея Ташуева, которые замыкают топ-5.
Защитник "Химок" Антич: те, кто критикует футболистов за высокие зарплаты, пусть занимаются своими делами
Новичок "Химок" Никола Антич отреагировал на критику со стороны общественности на предмет завышенных зарплат профессиональных футболистов.
Фото: ФК "Химки"