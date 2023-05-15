- После победы всегда у команды настроение хорошее. Ожидали такого результата от Евсеева? Давайте будем говорить о том, что Евсеев, команда и все те, кто причастен к этому, делали все для этого, чтобы так было. Мы все будем делать, чтобы продолжать нашу победную серию.
Вадим Евсеев был назначен главным тренером "Факел" в начале мая. Под его руководством воронежский коллектив одержал две победы подряд. Всего победная серия "Факела" насчитывает уже три матча. По итогам 27 проведенных туров воронежцы набрали 27 очков и расположились на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Таким образом дружина Евсеева покинула зону стыковых матчей, оторвавшись от 13-й строчки на один балл.
Источник: Metaratings.ru
Спортивный директор "Факела" Котов: мы все будем делать, чтобы продолжать нашу победную серию
Спортдиректор "Факела" Кирилл Котов рассказал, на что готовы в команде, чтобы продолжить победную серию.
Фото: РИА Новости