Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Интер
22:00
МиланНе начат

Малафеев: Аршавин мог полматча простоять без мяча, зато потом принимал решение, которое и в голову никому бы не пришло

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев высказался о таланте бывшего одноклубника Андрея Аршавина.
Фото: ФК "Зенит"
- Аршавин за счёт своего высочайшего класса был способен решать отдельные эпизоды. Он иногда мог полматча простоять без мяча, зато потом получал его и принимал такое решение, которое и в голову никому бы не пришло.

Аршавин за свою футбольную карьеру поиграл за лондонский "Арсенал", санкт-петербургский "Зенит" и другие команды. Полузащитник становился победителем Кубка УЕФА и обладателем бронзовых медалей чемпионата Европы. Завершил свою профессиональную игровую карьеру футболист в 2019 году в составе казахстанского "Кайрата". Сейчас Аршавин работает в структуре "Зенита".

Источник: RT


Аршавин Малафеев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Мостовой: Дзюбе не надо менять "Локомотив" на "Рубин". Москва есть Москва эксклюзив
"Крылья Советов" подали обращение в ЭСК по двум эпизодам игры с "Локомотивом" 3
Гогниев: мне неприятно смотреть на игру от обороны. Интересно развивать футбол с позиции атаки 1
Агент Олусегуна: скорее всего, он не останется в "Краснодаре" в следующем сезоне 1
"Спартак" обратился в ЭСК по пяти эпизодам матча с "Химками" 6
Талалаев: "Спартак" в том состоянии, в котором он сейчас находится с Промесом и Соболевым, — это как "Реал" 3
Радимов: смотришь на Захаряна и думаешь - ну какой "Челси"?! 1
Николсон - о чемпионстве "Зенита": не хочу показывать пальцем, но футбол – это командный вид спорта 2
Непомнящий: по качеству игроков "Динамо" просело. Разрушители есть, созидателей не видно 1
Гурцкая: первым выбором "Динамо" на пост главного тренера был Карпин. У них не получилось договориться с Черчесовым 1
Гогниев: желаю "Химкам" всего наилучшего, процветания. Жалко, что у них все меньше шансов остаться в РПЛ.
Березовский: Сафонов способен достичь высот Акинфеева, но для этого желательно не вариться в РПЛ 1
Капелло: Семак — сильнейший тренер в России 2
Ондуа - о товарищеском матче России с Камеруном: мне бы хотелось поучаствовать в этой игре
Малафеев: поменялся футболками с Каном, но думаю, ему не нужна была майка, в которой он потерпел разгромное поражение