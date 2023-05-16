- Аршавин за счёт своего высочайшего класса был способен решать отдельные эпизоды. Он иногда мог полматча простоять без мяча, зато потом получал его и принимал такое решение, которое и в голову никому бы не пришло.
Аршавин за свою футбольную карьеру поиграл за лондонский "Арсенал", санкт-петербургский "Зенит" и другие команды. Полузащитник становился победителем Кубка УЕФА и обладателем бронзовых медалей чемпионата Европы. Завершил свою профессиональную игровую карьеру футболист в 2019 году в составе казахстанского "Кайрата". Сейчас Аршавин работает в структуре "Зенита".
Источник: RT
Малафеев: Аршавин мог полматча простоять без мяча, зато потом принимал решение, которое и в голову никому бы не пришло
Экс-вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев высказался о таланте бывшего одноклубника Андрея Аршавина.
Фото: ФК "Зенит"