- Останется ли Лука в "Сочи"? Посмотрим, пока от клуба нет никаких новостей. Но могу сказать, что к Джорджевичу есть интерес от двух других российских клубов, - передает слова Глушевича "РБ Спорт".
28-летний черногорский нападающий Лука Джорджевич в сентябре 2022 года на правах свободного агента подписал контракт до конца текущего сезона с "Сочи". В 17 матчах за клуб во всех турнирах форвард забил 2 гола и отдал 2 результативных паса.
Агент Джорджевича: от "Сочи" никаких новостей, но есть интерес от двух других российских клубов
Агент нападающего "Сочи" Луки Джорджевича Игор Глушевич ответил на вопрос о продолжении карьеры своего подопечного.
Фото: ФК "Сочи"