- Новостей пока нет. Не знаю, где начну новый сезон. Сейчас нужно завершить сезон, а потом уже думать о будущем. Сейчас мой фокус на оставшихся играх "Ростова", - передает слова Чернова "РБ Спорт".
30-летний левый защитник Евгений Чернов текущий сезон проводит в "Ростове" на правах аренды из "Краснодара", которая завершается в июне 2023 года. В 27 матчах за желто-синих во всех турнирах Чернов забил 1 гол, который стал победным для команды Валерия Карпина в матче 21 тура с "Торпедо" (2:1), и выполнил 1 результативный пас.
Защитник "Ростова" Чернов: не знаю, где начну новый сезон. Сейчас фокус на оставшихся играх
Защитник "Ростова" Евгений Чернов ответил на вопрос о вариантах продолжения своей карьеры.
Фото: ФК "Ростов"