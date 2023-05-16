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Игрок "Химок" Главчич - об удалении Денисова: для меня это вторая желтая

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Сербский футболист "Химок" Неманья Главич поделился мнением по поводу судейства в игре со "Спартаком" (1:1).
Фото: "Чемпионат"
- У меня нет вопросов к арбитру. Для меня это вторая желтая. Если судья принял такое решение, значит, было нарушение, - приводит мнение Главчича "СЭ".

"Химки" на своей домашней арене сумели взять очко в поединке 27-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:1). Отметим, что в второй половине встречи химчане имели на одного игрока больше. С поля был удален футболист красно-белого коллектива Даниил Денисов. Он получил две желтые карточки. Примечательно, что вторая карточка вызвала много вопросов со стороны представителей столичной команды. По мнению судившего игру Евгения Кукуляка, Денисов не по правилам сыграл против португальского хавбека красно-черных Жаниу Бикела. Отметим, что наставник "Химок" Андрей Талалаев заявил, что заменил португальца из-за повреждения, полученного в столкновении с Денисовым.


Главчич Химки Спартак Денисов Д
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