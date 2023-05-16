- Самое сложное чемпионство? Думаю, первое. Всегда сложно забираться на вершину. Хотя удержаться на ней тоже непросто. Мог ли я представить, что такое возможно, 6 лет назад? Нет. Сравнивать нас со "Спартаком" 90?х не очень правильно. Мы живем в другое время и правильнее говорить о нем, - приводит мнение Ерохина "РБ Спорт".
33-летний хавбек Александр Ерохин – один из немногих футболистов текущего состава "Зенита", кому удалось завоевать 5 чемпионств. В этом сезоне россиянин не является игроком основе невского клуба. Александр сыграл всего 25 встреч (507 минут игрового времени). За этот отрезок Ерохин сумел забить 1 гол и оформить 1 голевой пас. Всего в футболке "Зенита", куда хавбек перешел в 2017 году, Александр провел 191 игру, в них он забил 35 голов и отдал 14 голевых пасов. Контракт Ерохина с чемпионом России рассчитан до конца июня 2024 года. В этом сезоне РПЛ осталось сыграть всего 3 тура. Соперниками "Зенита" станут "Оренбург" Марцела Лички , "Сочи" и "Факел" из Воронежа.
Ерохин: сравнивать "Зенит" со "Спартаком" 90-х не очень правильно
Российский футболист "Зенита" Александр Ерохин высказался по поводу гегемонии петербуржского клуба в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"