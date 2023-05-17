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Агент: останется ли Мантуан в "Зените"? Пока решения нет

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Агент бразильского футболиста Густаво Мантуана высказался по поводу будущего игрока.
Фото: ФК "Зенит"
- Остается ли Мантуан в "Зените" на следующий сезон? Пока решения нет, - приводит комментарий Гарсии "РБ Спорт".

Бразильский вингер Густаво Мантуан – один из главных джокеров нынешнего состава невского клуба. После выходов на замену он забил два победных гола – в ворота ЦСКА (2:1) и "Химок" (3:2). Также бразилец поучаствовал в разгроме "Сочи" (7:0), забив 7-й мяч в ворота южан. Еще Густаво своим голом помог "Зениту" обыграть Динамо (2:0) в Москве. Всего в активе Мантуана 4 гола. Также игрок записал на свой счет 2 ассиста. Отметим, что он отметился голевым пасом на Ивана Сергеева в чемпионском поединке против "Спартака" (3:2). Ранее наставник петербуржцев Сергей Семак заявил, что хотел бы, чтобы руководство клуба предложило Мантуана полноценный контракт.


Мантуан Зенит
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