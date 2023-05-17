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Наставник "Краснодара" Ивич: мы заслужили эту победу, потому что были лучшей командой

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Наставник "Краснодара" Владимир Ивич поделился своей точкой зрения на победу над "Уралом" в Кубке России (2:1).
Фото: "Чемпионат"
- Мы полностью заслужили эту победу. В конце концов, были лучшей командой. Мы забили два гола после стандартов. Хорошо играли в пас, хорошо двигались, что давало преимущество над соперником. Очень важно было победить. Потому что проигравшая команда выбывает, а победитель выходит в Суперфинал. Мы здесь, чтобы впервые взять Кубок. Теперь мы в Суперфинале. Мы хорошо подготовимся к этому матчу, - приводит комментарий Ивича "Матч ТВ".

"Краснодар" сумел выйти в финал Кубка России впервые с 2014 года. Тогда южане, возглавляемые Олегом Кононовым, выступили неудачно, проиграв в решающем поединке "Ростову". Теперь у "быков" появился новый шанс завоевать свой первый трофей в истории. Сегодня "Краснодар" смог обыграть "Урал" Виктора Гончаренко. Решающий гол в сетку ворот екатеринбуржцев отправил колумбийский центрфорвард Джон Кордоба. Также мячами во встрече отметились бразильский защитник Кайо и румынский хавбек Эрик Бикфалви.

Теперь Краснодару для того, чтобы триумфально завершить сезон необходимо обыгрывать ЦСКА Владимира Федотова. Примечательно, что коллективы уже встречались в текущем розыгрыше Кубка в первом раунде плей-офф Пути РПЛ. Тогда москвичи не испытали особых проблем и решили все вопросы в первом поединке, отправив в ворота южан три безответных мяча. В ответном матче "Краснодар" обыграл армейцев со счетом 1:0. Отличился Сперцян.


Ивич Краснодар ЦСКА Урал
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