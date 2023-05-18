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Агент Мусы: если ЦСКА захочет вернуть его, то в клубе знают, как с нами связаться

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Футбольный агент Тони Харрис, представляющий интересы нападающего "Сивасспора" Ахмеда Мусы, высказался о возможном возвращении форварда в ЦСКА.
Фото: Getty Images
- ЦСКА – особенный клуб для Ахмеда и навсегда останется в его сердце, но сейчас он игрок "Сивасспора" и сконцентрирован на том, чтобы принести пользу команде на финальном отрезке сезона. Если ЦСКА захочет вернуть Мусу, то в клубе знают, как с нами связаться.

30-летний Муса играл за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также находился в аренде в армейском клубе из английского "Лестера" в 2018 году. Сейчас нападающий играет за турецкий "Сивасспор", контракт с которым действует до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Муса сыграл за свою команду 23 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Нигериец провел на поле лишь 540 минут. С ЦСКА Муса выиграл шесть трофеев, трижды став чемпионом России.

Источник: Metaratings


Муса Сивасспор ЦСКА
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