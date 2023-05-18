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Литвинов: надеюсь, что все наладится и возможности переехать в Европу появятся, но сейчас для меня "Спартак" — это все

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Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов рассказал о желании перейти в европейский чемпионат в будущем.
Фото: ФК "Спартак"
- Сейчас для меня "Спартак" — это все. Это клуб, за который я болел с детства. Учитывая все сложности, которые у нас сейчас присутствуют с переездом в Европу, трудно думать о втором варианте. Но, наверное, у каждого футболиста есть мечта поиграть в сильнейшем чемпионате. Я слежу за английским чемпионатом, за испанским. Вижу, на каком уровне люди играют. Надеюсь, что все наладится и возможности переехать в Европу появятся.

21-летний Литвинов - воспитанник академии "Спартака". До перехода в основную команду красно-белых полузащитник успел поиграть за "Спартак-2". В прошлом сезоне Литвинов выиграл свой первый трофей в составе "Спартака". Полузащитник поднял над головой Кубок России. Контракт футболиста со "Спартаком" рассчитан до 2026 года. Transfermarkt оценивает Литвинова в 4 миллиона евро. В текущем сезоне полузащитник сыграл за "Спартак" 31 матч, отметившись тремя голами и четырьмя результативными передачами.

Источник: "Спорт-экспресс"


Литвинов Спартак
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