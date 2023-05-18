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Василенко: на каждый матч Это’О нужно было две бутылки колы — одну выпивал в перерыве, вторую после игры

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Экс-помощник тренера "Анжи" Олег Василенко высказался по поводу камерунского футболиста Самюэля Это'О.
Фото: "Чемпионат"
- Большой мастер, без вопросов. Отличный человек. Помню, что на каждый матч ему нужно было две бутылки колы — одну он выпивал в перерыве, вторую после игры. Это была его традиция. Когда он впервые об этом рассказал — на сборах в Эмиратах — мы удивились. Но он обрубил: "Я так привык. Я делал это еще в "Интере", даже во время финала Лиги чемпионов", - приводит комментарий Василенко Sport24.

Легендарный камерунский центрфорвард Самюэль Это'О играл в России за "Анжи" из Махачкалы, куда он перебрался летом 2011 года. В футболке махачкалинского коллектива камерунец сыграл 73 встречи. За этот отрезок форвард сумел забить 36 голов. Также на счету игрока 16 голевых пасов. Это'О известен по выступлениям за "Барселону" и миланский "Интер". Нападающий три раза поднимал над головой трофей ЛЧ. Также Самуэль три раза выигрывал чемпионство в Испании и один раз становился чемпионом Италии. В активе Это'О 56 мячей в 118 матчах за сборную Камеруна. Всего за свою карьеру камерунец провел 727 встреч, в которых забил 363 мяча и записал на свой счет 117 ассистов. Самуэль повесил бутсы на гвоздь в 2019 году. В данный момент он возглавляет федерацию футбола Камеруна.

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Василенко Это’О Анжи
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