"Хочу сказать, что было очень много хороших и приятных моментов. Меня приняли здесь с первого дня. Очень благодарен за это одноклубникам. Думаю, можно выделить большие победы, которые мы одержали вместе с командой", - цитирует Джурасовича "СЭ".
Алекса Джурасович перешел в тольяттинский "Акрон" из сербского "Спартака Субботицы" летом 2024 года. Полузащитник провел за тольяттинцев во всех турнирах 31 матч и не отметился результативными действиями.
По итогам сезона-2024/2025 команда Заурбека Тедеева заняла девятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30 турах 35 очков. Минувший сезон стал дебютным для клуба в Российской Премьер-Лиге.
"Меня приняли здесь с первого дня". Джурасович - о жизни в России
Полузащитник "Акрона" Алекса Джурасович высказался о жизни в России.
Фото: ФК "Акрон"