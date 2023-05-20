"Какие могут быть претензии? Одна ошибка - результат получился неудовлетворительным. Команда, повторюсь еще раз, полностью готова. Тут мало что можно изменить. Поддержание ее возможностей - да. Но сегодняшняя игра показала, что команда готова", - цитирует Евсеева "Матч ТВ".
"Факел" минимально проиграл на выезде московскому "Локомотиву" в рамках 28-го тура РПЛ (1:0). Победу для столичной команды на последних минутах вырвал атакующий полузащитник Антон Миранчук. Таким образом воронежцы прервали свою победную серию в чемпионате России, которая насчитывала три встречи. За два тура до окончания текущего розыгрыша первенства страны "Факел" занимает 12 место в турнирной таблице. Отрыв воронежцев от зоны стыковых матчей составляет на данный момент одно очко.
Евсеев - об игре против "Локомотива": сегодняшняя игра показала, что команда готова
Наставник воронежского "Факела" Вадим Евсеев подвел итоги матча 28-го тура российской Премьер-лиги против "Локомотива" (1:0).
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