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Скопинцев: Йокановичу стоило на прощание пожать руку ребятам из "Динамо". Может, на рейс торопился

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Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев прокомментировал уход из клуба сербского главного тренера Славиши Йокановича.
Фото: Getty Images
- Выдохнули. Нужен был глоток свежего воздуха. Ребята раскрепостились, тренер подсказал нюансы - в итоге всё вылилось в результат. Уход Йокановича? Это часть профессии. Ты можешь покинуть команду в любой момент - это футбол. Не буду судить его за то, что он не попрощался с командой. Возможно, у него были на это свои мотивы. Хотя, конечно, стоило ребятам из "Динамо" пожать руку на прощание. Может, на рейс торопился. Мы же не знаем обстоятельств, - передает слова Скопинцева "Чемпионат".

Матч 28 тура Российской премьер-лиги "Торпедо" - "Динамо" завершился крупной победой бело-голубых со счетом 3:0, первый гол гостей забил на второй минуте игры нападающий Константин Тюкавин с передачи защитника Дмитрия Скопинцева. Эта игра стала первой для динамовцев под руководством исполняющего обязанности главного тренера Павла Алпатова. Ранее стало известно об уходе из клуба сербского главного тренера Славиши Йокановича, который руководил бело-голубыми с начала текущего сезона. По словам игроков команды, после своего ухода Йоканович попрощался с ними только сообщением в командном чате.

По итогам 27 туров РПЛ "Динамо" под руководством Йокановича набрало 42 очка и занимало седьмую строчку турнирной таблицы, отставая от тройки лидеров на 8 очков за три тура до финиша национального первенства.


Динамо Йоканович Скопинцев
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