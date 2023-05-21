- Нам с Вагнером очень приятно, что болельщики из России по-прежнему за ним следят и радуются каждому его результативному действию вместе с нами. У меня есть цель - сделать так, чтобы Вагнер завершил карьеру в ЦСКА. Уверен, что, случись возвращение в 2020 году, Лав не подвел бы клуб, который считает родным для себя, - передает слова Феррейры Metaratings.ru.
38-летний бразильский нападающий Вагнер Лав с июля 2022 года выступает за клуб бразильской Серии Б "Спорт Ресифи", и в 31 матче во всех турнирах забил 15 голов и отдал 5 результативных передач. С июля 2004 года с перерывами по июль 2013 года футболист выступал за московский ЦСКА, за который в 259 матчах забил 124 гола и выполнил 53 ассиста. Летом 2020 года появлялась информация о возможном возвращении Вагнера к красно-синим, однако в итоге он подписал контракт с алматинским "Кайратом".
Агент: есть цель сделать так, чтобы Вагнер Лав завершил карьеру в ЦСКА
Агент экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лав Эвандро Феррейра рассказал о своем желании устроить игроку завершение карьеры в составе красно-синих.
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