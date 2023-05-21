"В этом сезоне уже не сыграю", - цитирует Комличенко "РБ Спорт".
Напомним, нападающий "Ростова" Николай Комличенко пропустил южное дерби против "Краснодара" в 28-м туре РПЛ (0:3) из-за повреждения приводящей мышцы, полученного в предыдущем матче чемпионата России против "Сочи" (0:1).
В текущем сезоне в активе 27-летнего центрфорварда 12+14 по системе гол плюс пас в 33 матчах за "Ростов".
Комличенко: в этом сезоне уже не сыграю
Форвард "Ростова" Николай Комличенко рассказал, что этот сезон для него окончен.
Фото: "СЭ"