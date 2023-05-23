"У Артема Карпукаса есть предложение, дальше без комментариев", - цитирует агента Metaratings.ru.
Артем Карпукас, играющий на позиции опорного полузащитника, выступает за основную команду "Локомотива" с февраля прошлого года. 20-летний футболист - воспитанник академии "железнодорожников". В этом сезоне россиянин сыграл 33 матча за команду во всех турнирах, забил два мяча и отдал один результативный ассист. Контракт игрока с "красно-зелеными" действует до 31 мая 2025 года. По данным сайта Transfermarkt стоимость Артема составляет три миллиона евро. В июне Карпукасу исполнится 21 год.
Агент полузащитника "Локомотива" Карпукаса: у Артема есть предложение от другого клуба
Агент хавбека столичного "Локомотива" Артема Карпукаса Александр Клюев рассказал, что у его клиента есть предложение от другого клуба.
Фото: "СЭ"