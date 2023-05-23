"Название клуба сказать не могу, но по поводу Репаса со мной связывались две команды из РПЛ. Думаю, этим летом игрок покинет "Марибор", - приводит слова агента футболиста Sport24.
26-летний центральный хавбек Ян Репас перешел в "Марибор" из французского "Кана" в августе 2020 года в качестве свободного агента. Его контракт со словенским клубом рассчитан до конца мая 2025 года. В этом сезоне в активе футболиста 45 матчей во всех турнирах, в которых он оформил 5+4 по системе гол плюс пас.
Sport24: "Ростов" интересуется хавбеком "Марибора" Репасом
Футбольный агент полузащитника "Марибора" Яна Репаса Матей Скегро рассказал, что его клиентом интересуются клубы РПЛ.
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