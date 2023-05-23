- На мой взгляд, для армейцев это был несчастный случай. Ну зачем Мендес ударил по ноге выбегавшего из штрафной Мозеса? Нелепость какая-то! Но нарушение было. И здесь, можно сказать, "Спартаку" повезло, - приводит мнение Романцева "СЭ".
Исход принципиально противостояния между "Спартаком" и ЦСКА решил довольно спорный 11-метровый, который судивший встречу москвич Сергей Карасев назначил в ворота команды Владимира Федотова. По мнению Сергея, армейский хавбек Виктор Мандес ударил по ноге спартаковца Виктора Мозеса, после чего тот упал. Ряд судейских экспертов не согласились с этим решением, посчитав, что Мозес сам дорисовал контакт. Примечательно, что подошедший к мячу Квинси Промес не сумел переиграть Игоря Акинфеева, но спартаковцу повезло и мяч снова отскочил к нему, после добивания голландец был точен.
Романцев: зачем Мендес ударил по ноге Мозеса? Нелепость какая-то! Но нарушение было
Известный тренер Олег Романцев поделился мнением по поводу пенальти в игре 28-го тура РПЛ "Спартак" – ЦСКА (2:1).
Фото: "СЭ"