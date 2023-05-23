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Нападающий Долгов: сейчас я не знаю, останусь в "Химках" или нет

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Форвард "Химок" Александр Долгов ответил на вопрос о вариантах продолжения своей карьеры после вылета красно-черных в Первую лигу.
Фото: ФК "Химки"
- У меня действующий контракт. Сейчас я не знаю, останусь в "Химках" или нет. Надо доиграть два оставшиеся матча и там уже смотреть, какая обстановка будет в клубе и т.д. Все варианты рассмотрим и будем общаться с агентом и с руководством клуба, если варианты поступят, - передает слова Долгова Metaratings.ru.

По итогам 28 тура Российской премьер-лиги проигравшие грозненскому "Ахмату" со счетом 0:3 подмосковные "Химки" потеряли шансы остаться в высшем дивизионе по завершении сезона, поскольку их конкурент в борьбе за выживание "Пари НН" победил на своем поле "Сочи" (4:0) и создал отрыв в 8 очков за 2 тура до финиша национального первенства. 24-летний нападающий Александр Долгов в 29 матчах за красно-черных во всех турнирах сезона забил 4 гола и отдал 5 результативных передач, его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.


Химки Долгов Российские трансферы
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