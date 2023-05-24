- Соболев — полный идиот, который подвел свою команду. И не только команду, но и всех, кто болел за "Спартак". Если человек позволяет так себя вести в дерби, то он просто не достоит быть в клубе. Он может извиняться или не извиняться — это уже второй вопрос. Сначала нападающий подвел всех, кто причастен к "Спартаку".
Соболев получил прямую красную карточку за эпизод с участием защитника ЦСКА Виллианом Рошей. Форвард "Спартака" характерным жестом предложил футболисту соперников заняться оральным сексом. Красно-белые не остались в меньшинстве после этого момента только потому, что арбитры встречи приняли решение удалить и Рошу, который повторил жест за Соболевым, пытаясь объяснить произошедшее судья, не зная русского языка. Соболев после матча принес свои извинения, написав соответствующий пост в своем телеграм-канале.
Источник: "Спорт-экспресс"
Быстров: Соболев — полный идиот, который подвел свою команду. Он просто не достоит быть в "Спартаке"
Экс-полузащитник "Спартака" Владимир Быстров назвал нападающего красно-белых Александра Соболева полным идиотом за его поведение в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).
Фото:"Чемпионат"