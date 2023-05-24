Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Мадрид
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Эспаньол
23:00
АтлетикоНе начат

Кубок Италии

Новости
Фиорентина
22:00
ИнтерНе начат

Мостовой: лучшие полузащитники РПЛ - Вендел, Сперцян и Барриос

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой назвал топ-3 лучших хавбеков РПЛ в этом сезоне.
Фото: Global Look Press
- В России есть некоторая нехватка качественных полузащитников. Обязательно нужно работать с такими игроками и развивать в нашем футболе. Сложно выделить лучшего полузащитника в РПЛ. Но очень выделяется Вендел. Он действительно лучший игрок на этой позиции. После идет Сперцян. С каждым годом он прибавляет и становится лучше. И еще можно выделить Барриоса.

Бразильские полузащитники "Зенита" Вендел и Вильям Барриос в нынешнем сезоне досрочно стали чемпионами России в составе клуба из Санкт-Петербурга. "Сине-бело-голубые" оформили титул, который стал для команды пятым в пяти последних сезонах, за четыре тура до окончания текущего розыгрыша российской Премьер-лиги. Атакующий хавбек сборной Армении и "Краснодара" Эдуард Сперцян может выиграть в этом сезоне первый трофей в истории краснодарского клуба. "Быкам" 11 июня предстоит сыграть в финале Кубка России против московского ЦСКА.

Источник: Sport24


Мостовой Вендел Сперцян Барриос
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Левников рассудит "Краснодар" – ЦСКА и другие назначения судей на матчи 29-го тура РПЛ
Агент Малкома: информация, что игрока предлагают другим клубам - фейк
Агент: не уверен, что Джорджевич сыграет за "Сочи" в оставшихся матчах
Официально: Альба покинет "Барселону" в конце сезона. Он провел в каталонском клубе 11 лет
Малком попал в сферу интересов "Манчестер Сити", "Арсенала", "Ньюкасла" и "ПСЖ" 1
Нападающий сборной Армении Ранос перешел из "Баварии" в "Боруссию" из Менхенгладбаха 1
Агент главного тренера "Ариса" - о Кокорине: он воскрес из небытия и показал, что реально топовый футболист 1
Журналист Карпов: ЭСК признала, что удаление защитника ЦСКА Роши было ошибочно 10
"Первоспортивный": депутат Госдумы Новичков написал заявление на Соболева генеральному прокурору РФ 27
Агент Изидора - о возможном уходе из "Локомотива": он ничего не хочет, просто закончить свой сезон
Кузьмичев: нельзя сказать, что "Зенит" - абсолютно недосягаемый уровень для "Локомотива" 1
Защитник "Челси" Бадьяшиль выбыл из-за травмы на 4 месяца
Скопинцев: если молодые ребята прибавят, а остальные сохранят свой уровень, то "Динамо" сможет бороться за чемпионство 2
Мостовой: лучшие полузащитники РПЛ - Вендел, Сперцян и Барриос
Бывший директор академии "Чертаново" Ларин освобожден из-под стражи по УДО