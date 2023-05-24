- В России есть некоторая нехватка качественных полузащитников. Обязательно нужно работать с такими игроками и развивать в нашем футболе. Сложно выделить лучшего полузащитника в РПЛ. Но очень выделяется Вендел. Он действительно лучший игрок на этой позиции. После идет Сперцян. С каждым годом он прибавляет и становится лучше. И еще можно выделить Барриоса.
Бразильские полузащитники "Зенита" Вендел и Вильям Барриос в нынешнем сезоне досрочно стали чемпионами России в составе клуба из Санкт-Петербурга. "Сине-бело-голубые" оформили титул, который стал для команды пятым в пяти последних сезонах, за четыре тура до окончания текущего розыгрыша российской Премьер-лиги. Атакующий хавбек сборной Армении и "Краснодара" Эдуард Сперцян может выиграть в этом сезоне первый трофей в истории краснодарского клуба. "Быкам" 11 июня предстоит сыграть в финале Кубка России против московского ЦСКА.
Источник: Sport24
Мостовой: лучшие полузащитники РПЛ - Вендел, Сперцян и Барриос
Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой назвал топ-3 лучших хавбеков РПЛ в этом сезоне.
Фото: Global Look Press