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Гладилин – о дисквалификации Соболева: приговор достаточно мягкий, можно было бы и жестче подойти к этому вопросу

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Экс-футболист "Спартака" Валерий Гладилин поделился своими мыслями по поводу дисквалификации Александра Соболева.
Фото: "Чемпионат"
- Наказание не очень жесткое, по сути дела, до конца сезона. Это урок на будущее за его театральные жесты, не должны так себя вести футболисты. Это назидание. Приговор достаточно мягкий, можно было бы и жестче подойти к этому вопросу. Я думаю, что это воспитательные цели, он парень не глупый, поймет, что так делать нельзя. – приводит мнение Гладилина "Газета.ru".

Форвард "Спартака" Александр Соболев пропустит остаток сезона. Это связано с сегодняшним решением КДК. Дисциплинарный орган принял решение наказать спартаковца 4-матчевой дисквалификацией. Таким образом, Александр не сможет помощь своей команде в борьбе за серебро. Команда Абаскаля предстоит сыграть с "Пари НН" Сергея Юрана и самарскими "Крыльями Советов".

Также, стоит упомянуть, что по регламенту санкции переносятся и на следующий сезон. Помимо текущего розыгрыша РПЛ, Соболев не сыграет и двух матчах следующего розыгрыша национального первенства. Примечательно, что Соболев проводит отличный сезон. Форвард сумел наколотить 15 голов в 32 играх в различных турнирах. Также Александр отметился 9 голевыми пасами. Он тратит на гол 161 минуту игрового времени. в среднем В марте Соболев отпраздновал свое 26-летие.


Соболев Гладилин Спартак Роша ЦСКА
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